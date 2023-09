Albanella, ritrovato ordigno bellico della seconda Guerra mondiale. Disposta l’evacuazione di un edificio

E’ di pochi minuti fa l’ordinanza firmata dal responsabile dell’area tecnica del comune di Albanella, Carlo Di Lucia, in cui si chiede l’evacuazione dell’edificio al civico 5, sito in via Santa Sofia, a causa del ritrovamento di un ordigno bellico. L’ordigno, rinvenuto proprio nel centro urbano di Albanella, e risalente ai tempi della II Guerra Mondiale, è stato ritenuto potenzialmente esplosivo.

Un intervento speciale per evacuare l’intero fabbricato

Nelle prossime ore si procederà, dunque, attraverso un eccezionale intervento delle forze militari che eseguiranno tutte le operazioni del caso, ad evacuare l’intero fabbricato per garantire l’incolumità pubblica e privata.

Le info utili

Le persone dovranno rimanere lontane dall’edificio a partire dalle ore 8:00 di domani, lunedì 18 settembre, fino al termine delle operazioni di bonifica. Le forze dell’ordine si occuperanno di controllare che l’evacuazione avvenga in maniera completa ed entro l’orario stabilito.

L’operazione di disinnesco

Le operazioni di disinnesco e di rimozione dell’ordigno bellico saranno supportate dal personale della Protezione Civile e da tutte le autorità preposte che sorveglieranno la zona in modo che il tutto possa essere eseguito in totale sicurezza.

Non è la prima volta che nella zona, interessata dalle incursioni aeree del 1943, si ritrovano schegge di bombe ed ordigni inesplosi. Anche lo scorso febbraio, proprio nel comune di Albanella, fu trovato un residuo bellico simile.