Albanella ricorda Umberto Mirarchi con un Memorial di calcio

Un memorial per ricordare Umberto Mirarchi, il giovane diciottenne di Albanella venuto a mancare nella notte tra il 25 e il 26 novembre 2016 a causa di un grave incidente stradale avvenuto sulla SS18, nei pressi del comune di Eboli.

Il ricordo

Il Memorial è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Albanella, delle squadre di calcio e delle scuole calcio con la collaborazione del Forum dei Giovani di Albanella, del Rotary Club “Valle del Calore” e dell’associazione “MatinelProm”. Venerdì 9 maggio, presso il campetto di calcio di via Giovanni XXIII di Matinella, alle ore 18:00 inizierà il triangolare di calcio a 5 tra l’Atletico Albanella 2024 e l’ASD Albanella.

Tra sport e sorrisi

Per l’occasione saranno installati gonfiabili per bambini che potranno degustare pop-corn e zucchero filato e dopo il match si esibiranno i comici “Villaperbene”. Una serata di sport e sorrisi per ricordare il sorriso, indelebile, di Umberto.