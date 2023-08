Albanella piange l’ex assessore Enzo Arnone

E’ morto nelle scorse ore lo storico assessore di Albanella Enzo, negli anni ’80 e ’90. L’uomo era molto amato e stimato nel borgo cilentano, infatti, sono stati numerosissimi i messaggi di cordoglio recapitati alla famiglia. Arnone era di ideali socialisti e si occupava di politica in nome dell’ideale dell’uguaglianza, era amante della natura e degli animali.

Il messaggio del sindaco Iosca

Si è unito al dolore per la perdita di Enzo Arnone il sindaco di Albanella, Renato Iosca, con il quale condivideva sogni e ideali politici, ma soprattutto una profonda amicizia, con una nota che riportiamo per intero. “Conosco Enzo da 40 anni. Da sempre ho nutrito simpatia, affetto e stima per lui; questi sentimenti quando si radicano in gioventù è difficile scalfirli, nonostante la vita a volte ci porta su percorsi e sentieri diversi. Questi sentimenti erano pienamente condivisi dai miei genitori: Paolo e Maria!

Era stato sufficiente qualche minuto per ritrovarci sullo stesso sentiero, riaccendere la fiammella dei nostri ideali e quella dei nostri sogni. Ci incontravamo, spesso in una corsia di ospedale; è li che ho conosciuto anche l’uomo forte e dignitoso che, nonostante l’afflizione della malattia, ha guardato con fiducia ed ottimismo al futuro. Ci lascia un socialista vero, un politico appassionato al servizio di tutti, un uomo mite, un uomo del dialogo, un interlocutore saggio ma rigoroso, un amante della natura e degli animali.

Si apre un grande vuoto nella nostra comunità! Il mio pensiero è quello dell’intera comunità di Albanella.

A Ninetta, a Francesco, a Giuseppe e ai parenti tutti , va il mio abbraccio forte, la vicinanza , il cordoglio ed il sentimento di riconoscenza di tutta l’Amministrazione Comunale. Sono lontano e nonostante lo desideri fortemente, mi è impossibile essere presente in questa tristissima occasione.”, ha scritto commosso Iosca sul proprio profilo facebook.“

Anche l’editore di InfoCilento, Domenico Cerruti, si unisce al dolore per la perdita del caro concittadino Enzo Arnone ed esprime la propria vicinanza alla moglie Ninetta, ai figli e ai parenti tutti.