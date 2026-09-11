Albanella: nasce il micronido “Il calore delle coccole”, un nuovo presidio educativo per le famiglie

Il comune di Albanella si appresta a vivere un momento significativo per il potenziamento dei servizi dedicati all’infanzia e al sostegno della genitorialità. Lunedì 14 settembre, alle ore 17.30, in località Bosco, si terrà la cerimonia ufficiale di inaugurazione del nuovo micronido comunale, battezzato con il nome “Il calore delle coccole”. L’apertura della struttura risponde a una precisa esigenza del territorio, offrendo un punto di riferimento moderno e sicuro per la crescita dei più piccoli.

L’iniziativa, promossa dal Sindaco dott. Renato Iosca e dall’Amministrazione Comunale, punta a rafforzare la rete dei servizi socio-educativi locali, garantendo alle famiglie residenti e delle aree limitrofe un supporto concreto nella gestione della vita quotidiana e lavorativa.

Un traguardo strategico per la comunità di Bosco

La nascita del micronido rappresenta il coronamento di un percorso di riqualificazione e valorizzazione delle infrastrutture scolastiche cittadine. Con questa apertura, la contrada di Bosco torna ad avere un ruolo centrale nell’offerta formativa del comune, riappropriandosi di uno spazio fondamentale dedicato alle prime fasi dell’apprendimento e della socializzazione.

L’intervento si inserisce in un piano più ampio di investimenti sulle strutture pubbliche e testimonia la volontà delle istituzioni locali di stare accanto ai cittadini, prevenendo lo spopolamento delle frazioni e migliorando la qualità della vita sul territorio.

Il valore dei servizi per la prima infanzia

L’attivazione di “Il calore delle coccole” costituisce “un traguardo fondamentale per il territorio restituendo alla contrada di Bosco un presidio educativo scolastico di primaria importanza per le famiglie e per l’intera comunità”, sottolineano il Sindaco Iosca e l’Amministrazione, ribadendo “il costante impegno dell’amministrazione comunale nel potenziamento e nella valutazione dei servizi e delle strutture scolastiche cittadine”.

I micronidi rappresentano strutture educative essenziali non solo per lo sviluppo cognitivo e relazionale dei bambini dai 3 ai 36 mesi, ma anche per favorire la conciliazione tra i tempi di lavoro e i tempi della famiglia, con un impatto positivo in particolare sull’occupazione femminile.

Dettagli dell’evento e partecipazione pubblica

L’Amministrazione Comunale ha rivolto un invito aperto a tutta la popolazione, alle famiglie e alle autorità locali per condividere un momento di festa che segna un passo in avanti per il futuro della comunità di Albanella. L’appuntamento è fissato per le ore 17.30 presso la sede del micronido in località Bosco.