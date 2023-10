Albanella, lite tra madre e figlia: donna in ospedale

Una donna avrebbe preso a martellate la madre colpendola agli arti. È successo ieri mattina ad Albanella quando una settantenne è stata soccorsa dai vicini di casa che, allertati dalle urla, hanno chiamato una parente, le forze dell’ordine e i soccorsi nell’impossibilità di entrare loro stessi in casa a causa del cancello chiuso.

I fatti

La lite tra le due donne, residenti proprio nel centro di Albanella, sarebbe scoppiata per futili motivi e così la figlia, in preda all’ira, avrebbe afferrato un oggetto, pare un martello pesante, e colpito la madre alle braccia e alla gambe. Quest’ultima, una volta sottrattasi alla violenza della giovane, sarebbe riuscita a raggiungere l’ingresso dell’abitazione e sarebbe stato proprio mentre era riversa a terra dal dolore che i vicini, sentendo le sue urla, l’avrebbero notata.

I soccorsi

Le persone dinanzi a tale scena hanno allertato subito i soccorsi e le forze dell’ordine che ora indagano sul caso.

Scossa la popolazione di Albanella per quanto accaduto. In tanti si chiedono cosa sia scattato nella donna per scatenare una reazione simile e come ci si possa attivare per prevenire i fenomeni di violenza.