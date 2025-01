Albanella, la scuola media di Matinella potrebbe riaprire presto: l’annuncio del sindaco

Una grande novità è stata annunciata, nelle ultime ore, dal sindaco di Albanella, Renato Iosca: la sede della scuola media di Matinella potrebbe riaprire per il prossimo anno scolastico, ossia nel settembre 2025.

Discussione tra maggioranza e opposizione

Sulla chiusura della sede scolastica, negli ultimi mesi, c’erano state molte discussioni tra la maggioranza e l’opposizione, quest’ultima diverse volte aveva chiesto delucidazioni sul futuro della struttura e anche sulle spese del trasporto che le famiglie dei giovani studenti della frazione di Matinella affrontavano per permettere agli alunni di recarsi presso l’Istituto Scolastico di Albanella.

La scuola potrebbe riaprire a settembre

Durante una recente riunione tra i rappresentanti della scuola, le famiglie degli alunni e l’amministrazione comunale è emerso, dunque, che l’apertura della scuola di Matinella potrebbe essere prossima. L’amministrazione ha fatto sapere che se i tempi indicati non dovessero essere rispettati sarà la stessa amministrazione a farsi carico del trasporto degli alunni presso il capoluogo. A quanto pare ci vorranno altri cinque mesi per ultimare i lavori presso la scuola di Matinella chiusa proprio per le criticità strutturali che presentava.