Albanella in festa per il centoduesimo compleanno di nonna Maria

La signora Maria Pellegrino ha spento, ad Albanella, le sue 102 candeline circondata dall’affetto dei suoi cari.

La festa

Ad omaggiarla anche il sindaco, Renato Iosca che l’ha raggiunta nella frazione di Matinella, in cui la nonnina risiede.

La signora Maria è nota a tutti, in paese, per la sua umiltà e per la sua semplicità, caratteristiche che, come raccontato dai suoi affetti più cari, le hanno permesso di trasmettere i suoi sani principi a tutti i suoi familiari.

Zia Maria, così la chiamano quanti la conoscono, ha avuto 5 figli, 14 nipoti, 21 pronipoti ed è anche trisavola.

La sua famiglia l’ha festeggiata con una grande torta e tanti festoni e sono stati tantissimi i cittadini che le hanno voluto porgere i loro auguri congratulandosi per il traguardo raggiunto.