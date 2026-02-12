Albanella, il sindaco Iosca: “Ripristiniamo la Congrega, è un bene storico”

Il Sindaco di Albanella, Renato Iosca, ha scritto una lettera aperta ai cittadini, diramata anche attraverso le pagine istituzionali dell’ente, in cui ha segnalato lo stato in cui riversa la Congrega seicentesca che vanta, sulla sua facciata esterna, la presenza di un maiolicato vietrese raffigurante la Madonna del Rosario tra San Domenico Da Griezman e Santa Caterina da Siena.

La storia

“La Congrega per secoli ha rappresentato identità e memoria collettiva per Albanella e oggi versa in uno stato di abbandono con il crollo parziale del tetto e serie conseguenze per la struttura e la sicurezza, da cittadino provo dispiacere, da sindaco non posso ignorare una situazione di rischio anche quando riguarda un immobile che non è di proprietà comunale e che per competenze e responsabilità non dovrebbe richiedere un impegno economico personale nè dei cittadini nè del Comune” ha fatto sapere il sindaco Iosca.

Il sindaco ha, inoltre, comunicato di voler intraprendere delle azioni mirate ad attivare le necessarie veridiche tecniche per la tutela della sicurezza, intercedere con la Curia e il Vescovo affinchè la situazione venga affrontata con l’urgenza che merita magari coinvolgendo gli enti competenti per la salvaguardia di un bene storico di valore riconosciuto e valutando, nel rispetto delle regole, percorsi condivisi che consentano di evitare la perdita di un patrimonio storico. Il sindaco ha informato preventivamente anche il parroco di Albanella, Don Carlo Ciocca.