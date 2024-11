Albanella, il cordoglio della Pro Loco per la morte delle 2 giovani vittime dell’incidente di Ponte Barizzo

Mofajjol e Hossain questi i nomi delle due giovani vittime dell’incidente avvenuto ieri sera in località Ponte Barizzo di Capaccio Paestum. Avevano venti e ventitré anni, Mofajjol e Hossain, troppo pochi per lasciare una vita piena di sogni e di speranze che stavano costruendo tra Capaccio e Albanella, comunità in cui erano arrivati e in cui erano stati accolti da immigrati richiedenti asilo.

“Moffajjol e Hossain, troppo presto per lasciare questa parte dell’esistenza”

“Le parole non sono sufficienti ad esprimere la nostra profonda tristezza. Mofajjol ha condiviso con noi un po’ del suo breve tempo” hanno fatto sapere dalla Pro Loco di Albanella diffondendo un filmato in cui Mofajjol, solo pochi giorni fa, giocava a calcio felice, forte dei suoi venti anni, durante il “Mundialito”, il torneo di calcio tenutosi ad Albanella e che, per due giorni, ha visto cimentarsi le squadre del Bangladesh, dell’Italia e del Marocco.

Due ragazzi carichi di sogni

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Albanella APS, dal Comune di Albanella, dal Rotary Club di Roccadaspide Valle del Calore, dall’associazione Fanciulla Offerente APS e dall’associazione ho un sogno Movimento OdV ha avuto proprio l’obiettivo di promuovere l’integrazione e la multiculturalità attraverso lo sport, quello di integrarsi era anche lo scopo dei due giovani e la notizia della loro morte prematura e improvvisa ha lasciato dolore e lacrime nelle comunità di Albanella e di Capaccio Paestum.