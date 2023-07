Albanella, grande successo per la “Giornata per la vita e per Vito”. Scopo di quest’anno cardio-proteggere il comune di Roccadaspide | VIDEO

La “Giornata per la vita e per Vito” tenutasi in località Borgo San Cesareo di Albanella e giunta alla sua decima edizione, ha registrato tantissime presenze. La manifestazione, promossa dall’Associazione La Panchina, presieduta da Emilia Verderame, mamma del piccolo Vito, dal Comune di Albanella, dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e quest’anno anche dal Comune di Roccadaspide, è nata con lo scopo di promuovere le raccolte fondi per dotare i comuni dell’intero territorio di defibrillatori e onorare, in questo modo, la memoria del piccolo Vito Volonnino, di Albanella, venuto a mancare improvvisamente a soli cinque anni, il 14 marzo 2013.

Le finalità

Quest’anno, l’associazione La Panchina, attiva anche nell’insegnamento delle manovre di primo soccorso nelle scuole, si è posta l’obiettivo di cardioproteggere l’intero comune di Roccadaspide, già dotato, nei mesi scorsi, di alcuni defibrillatori. Un obiettivo centrato pienamente.

La serata

Davvero ricco il programma della serata in cui sono state organizzate delle attività all’aria aperta per bambini, a cura dell’associazione Cilentanamente e in cui si sono esibite le majorettes e i componenti dell’Accademia Bellini di Altavilla Silentina oltre agli animatori del gruppo Falù che hanno proposto lo spettacolo acrobatico di Spiderman, supereroe tanto amato dai più piccoli.

Grande sorpresa e grandi emozioni per il concerto della cantante Silvia Mezzanotte. A condurre l’evento sono stati Stefania Maffeo e Mimmo Santoro.

Tra musica e solidarietà

Durante la serata, grazie alla collaborazione dell’associazione onlus “Carmine Speranza” i partecipanti hanno potuto assistere alla dimostrazione pratica delle manovre di soccorso.