Albanella: coppia brutalmente aggredita in un bar, appello del sindaco a Prefetto e forze dell’ordine

“Un fatto di particolare violenza turba profondamente la sensibilità dei cittadini di Albanella e ripropone l’importanza di politiche di controllo del territorio efficaci e rigorose. L’aggressione violenta con mazze da base ball e martello patita da un uomo ed una donna ricoverate poi con codice rosso in ospedale, suscita inquietudine e preoccupazione”.

Inizia così la lettera che il sindaco di Albanella, Renato Josca, ha deciso di scrivere all’istituzioni chiedendo maggiori controlli sul territorio per prevenire reati e fenomeni di violenza.

La lettera del sindaco

La missiva indirizzata al prefetto e ai carabinieri provinciali, arriva dopo un fatto accaduto la scorsa settimana: una coppia è stata aggredita da un gruppo pare di extracomunitari ed è finita in ospedale in codice rosso; l’episodio è avvenuto in un bar davanti ad altre persone.

“Le modalità del fatto e soprattutto il movente deve essere accertato dalle autorità giudiziarie con indagini efferate ed urgenti – dice Josca – Questo è ciò che chiedono tutti i cittadini della nostra comunità. Ma non basta! È assolutamente necessario prevenire la violenza assicurando la percettibile presenza delle forze dell’ordine”.

“L’azione di prevenzione non può essere episodica e nemmeno simbolica; lo dimostrano i fatti di Caivano. L’azione di prevenzione deve essere programmata e concordata ricercando sempre la vigilanza e la partecipazione della cittadinanza”, sottolinea ancora Josca.

Il primo cittadino invita la comunità a rappresentare le forze dell’ordine situazioni di pericolo ma al contempo chiede all’istituzioni di fare la loro parte.

Le richieste

Poi lancia un monito: “Qualunque ritardo da parte degli organismi competenti accresce l’allarme della cittadinanza che è in attesa di risposte effettive e non meramente simboliche”.

Oggi il Comune di Albanella non dispone di adeguate risorse di polizia urbana ma sta facendo il possibile per colmare questo deficit anche attraverso azioni concordate con altre amministrazioni comunali.

L’Ente farà la sua parte assicura il sindaco, ed “è pronta a verificare con la questura di Salerno le condizioni per la più incisiva ed efficace applicazione delle misure necessarie all allontanamento definitivo di persone pericolose e violente dal nostro territorio nel rispetto della vigente normativa.È il momento di agire”, conclude Renato Josca, Sindaco di Albanella.