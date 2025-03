Al via nel Vallo di Diano 5 laboratori educativi: appuntamento il 27 marzo a Padula

Al via 5 Laboratori educativi per bambini e ragazzi del territorio dei 19 comuni dell’Ambito S10. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Metalli Preziosi 2023” attuato dall’Associazione Parsifal ODV in partenariato con le associazioni Amici di San Ciro, Le Case di Igea, Graffiti, Campus APS.

Il progetto

Il progetto finanziato dalla Regione Campania con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nell’ambito del Bando Volontariato (D.G.R Campania n.551 del 25/10/2022) , sarà presentato durante il primo incontro di sensibilizzazione con istituzioni e terzo settore giovedì 27 marzo 2025 alle ore 16,30 presso la Parrocchia Sant’Alfonso Maria de’ Liguori a Padula.

«Dopo la prima edizione realizzata nel 2023 – dice Lucia Patrone presidente dell’Associazione Parsifal ODV- poniamo nuovamente l’attenzione sul contrasto alla povertà educativa attraverso una serie di percorsi multidisciplinari che possano dare la possibilità a minori ma anche a persone adulte con vulnerabilità la possibilità di apprendere, sperimentare. Sono tutte azioni che contribuiscono in maniera trasversale a favorire l’inclusione sociale».

L’incontro

L’agenda di Metalli Preziosi 2023 prevede attività di sostegno scolastico, laboratori di agricoltura sociale, di musicoterapia, di découpage, di prevenzione al bullismo e cyberbullismo, di storia e tradizioni.

L’incontro di presentazione vede i saluti di Don Vincenzo Federico e gli interventi di Lucia Patrone, di Antonio Caporale dell’Associazione Amici di San Ciro, di Maria Teresa Renzo Associazione Le Case di Igea, di Vittoria Benvenga dell’Associazione Campus APS, di Annalia Cutolo dell’Associazione Graffiti.