Al via “Liberiamo la Marina” un’iniziativa per la pulizia della fascia costiera di Eboli

È partita oggi e terminerà domenica 27 aprile la quarta edizione di “Liberiamo la Marina”, l’iniziativa promossa dal Comitato di Quartiere Campolongo Aversana con il sostegno del Comune di Eboli, per la pulizia, il decoro e la riappropriazione della fascia costiera ebolitana.

L’iniziativa

Tre giornate di impegno civico e partecipazione che puntano a restituire dignità e bellezza a un territorio spesso trascurato, ma ricco di potenzialità. Solo nella giornata di apertura sono stati raccolti oltre 100 sacchi di bottiglie di vetro, liberando completamente l’area della pineta all’ingresso del Campolongo Hospital, uno dei punti più frequentati della zona. Un risultato concreto, che dimostra quanto sia fondamentale l’impegno collettivo.

L’azione di pulizia continuerà anche nei prossimi giorni, con interventi mirati in altri luoghi simbolici della Marina ancora segnati dal degrado, che verranno finalmente restituiti alla fruizione pubblica.

“Liberiamo la Marina” ha già portato risultati tangibili nel corso delle edizioni precedenti. In particolare, il recupero della Casina Rossa, oggi vero e proprio centro sociale, è diventato un esempio virtuoso di riqualificazione dal basso. Durante le recenti festività di Pasqua e Pasquetta, la Casina Rossa è stata animata da tantissime presenze e attività, a conferma del suo ruolo sempre più centrale come luogo di aggregazione e presidio sociale lungo Marina di Eboli.

Anche l’area verde tra la pineta e la strada provinciale è stata completamente recuperata e resa nuovamente fruibile, offrendo ai cittadini uno spazio aperto, curato e vivibile.

«La sinergia con il Comitato e il loro grande impegno non solo sta portando a risultati concreti e apprezzabili – ha dichiarato il Sindaco Mario Conte – ma speriamo possa anche essere di esempio ai nostri concittadini e a tutti coloro che visitano la marina di Eboli».

Antonio Alfano, presidente del Comitato di Quartiere Campolongo Aversana, dichiara:

«Questa iniziativa è il simbolo di quello che possiamo fare quando lavoriamo insieme, con passione e determinazione. Voglio ringraziare con forza tutto il direttivo, i soci del comitato e le tantissime associazioni che, ormai da anni, collaborano attivamente alla realizzazione di ‘Liberiamo la Marina’. È grazie a loro se questo progetto è diventato una realtà stabile e riconosciuta. Insieme stiamo dimostrando che un’altra Marina di Eboli è possibile».

Alle parole del Sindaco e del Presidente si unisce il Consigliere Comunale Vito Maratea, da sempre vicino alle problematiche della fascia costiera:

«Il sostegno a iniziative come ‘Liberiamo la Marina’ è fondamentale. Si tratta di azioni concrete che, in questi anni, ci hanno permesso di ridare dignità alla Marina di Eboli. Anno dopo anno stiamo recuperando l’intero territorio della fascia costiera e lo stiamo restituendo all’intera comunità ebolitana. Tutto questo è possibile anche grazie alla sinergia tra il Comune di Eboli e il Comitato Campolongo-Aversana che, con determinazione e concretezza, sta contribuendo a far rivivere la nostra Marina».

«Siamo a ridosso dell’estate e stiamo mettendo in campo interventi significativi: a breve sarà operativo lo stabilimento comunale inclusivo, un progetto importante dal punto di vista sociale e turistico; sono in fase di attuazione anche azioni mirate per il contrasto all’abbandono dei rifiuti, grazie all’installazione delle fototrappole lungo tutta la fascia costiera» – hanno aggiunto il Sindaco e il consigliere Maratea. «Ora bisogna dare un’accelerata sulla questione dei parcheggi e sulla programmazione dei grandi interventi: la Marina deve diventare un punto di riferimento stabile e strutturato per tutta la città di Eboli».