Al via lavori di ripristino della pubblica illuminazione sulla SP 175 di Eboli

L’amministrazione comunale di Eboli ha annunciato il via libera per i lavori urgenti di ripristino della pubblica illuminazione sulla strada provinciale 175. Dopo una serie di sopralluoghi, è emerso che il guasto all’impianto di illuminazione, causato da precedenti interventi, richiede un’azione immediata per garantire la sicurezza dei cittadini.

L’iter

L’ente di Palazzo Sant’Agostino ha avviato due procedure per ottenere le autorizzazioni necessarie e aprire il cantiere: una ordinaria e una di somma urgenza. Gli interventi, che coinvolgeranno scavi lungo l’arteria stradale, sono essenziali per risolvere il problema. Tuttavia, si prevede che questi scavi possano rendere ancora più pericoloso il transito, rendendo imperativo procedere senza interruzioni, anche durante il periodo delle Festività. L’Assessore Nadia La Brocca, il Sindaco Mario Conte e i consiglieri di Uniti per il Territorio hanno espresso forte preoccupazione per la sicurezza stradale, sollecitando ripetutamente sia gli uffici comunali che provinciali per accelerare l’avvio dei lavori.

Completamento previsto entro il 29 dicembre

Grazie a queste pressioni, è stata finalmente autorizzata la procedura di somma urgenza, permettendo l’inizio dei lavori già da domani, 19 dicembre. Il completamento è previsto entro il 29 dicembre, salvo imprevisti. Con l’inizio dei lavori imminente, l’amministrazione comunale chiede la collaborazione dei cittadini per garantire un rapido e sicuro completamento delle operazioni. La strada sarà monitorata per assicurare che i lavori procedano senza intoppi e nel rispetto dei tempi previsti.