Al via la campagna di adesioni per far parte della Fondazione in ricordo del sindaco pescatore

La Fondazione Vassallo è nata con l’obiettivo di far conoscere al pubblico la figura di Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore che ha rappresentato un simbolo di legalità nel nostro Paese grazie alle sue capacità di amministratore e alla sua integrità morale.

L’importanza di aderire alla Fondazione

Dopo 12 anni di lavoro, molte difficoltà e tanta dedizione, la Fondazione ha ampliato la sua missione, promuovendo il buono del nostro Paese e portandolo a livello internazionale.

Tra gli obiettivi della Fondazione ci sono la promozione della giustizia, della bellezza e il sostegno ai giovani. Inoltre, la Fondazione si impegna nella tutela ambientale attraverso progetti che coinvolgono le scuole di tutta Italia e l’implementazione della pulizia dei fondali marini. La cultura è un’altra delle aree in cui la Fondazione è attiva, attraverso la promozione di spettacoli teatrali, presentazioni di libri, docufilm e conferenze.

Le dichiarazioni

Il fratello di Angelo Vassallo, Dario Vassallo, è il Presidente della Fondazione e ha spiegato che la campagna di adesione alla Fondazione nasce dalle migliaia di richieste che arrivano da tutta Italia attraverso i canali social della Fondazione stessa. Sempre più giovani si interessano alle attività della Fondazione e vogliono contribuire alla creazione di un rinnovamento sociale e culturale.

Essere Amico della Fondazione Vassallo significa sostenere un progetto dinamico, nuovo e unico in Europa. La Fondazione si impegna a diffondere la cultura della legalità e della tutela ambientale, ma anche a mantenere alta l’attenzione sull’omicidio di Angelo Vassallo, nella ricerca della verità e della giustizia per il Sindaco Pescatore. Attraverso la Fondazione, si può diventare parte di una comunità attiva nella lotta contro l’illegalità e rispettosa del proprio territorio.

Il Programma “Amici della Fondazione Vassallo” è aperto a privati, imprese, studi professionali, enti, cittadini e istituzioni. I sostenitori della Fondazione possono scegliere tra una selezione “personale” o “corporate” e avranno la possibilità di partecipare ad eventi esclusivi e di essere aggiornati sulle attività della Fondazione.

La Fondazione Vassallo rappresenta un’opportunità unica per sostenere la diffusione di valori fondamentali come la legalità, la tutela ambientale e la cultura. Diventare Amico della Fondazione Vassallo significa essere parte di un progetto che mira a creare un futuro migliore per tutti, attraverso l’impegno concreto e la condivisione di ideali positivi.