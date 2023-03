Al via il tour nei cinema della Campania di Mixed by Erry

Il nuovo film di Sydney Sibilia, Mixed by Erry, sull’ascesa e la caduta di Erry, primo “pirata” nella discografia italiana, e dei suoi fratelli, è pronto per la sua uscita nelle sale cinematografiche della Campania. Il film racconta una storia di passione e sogni, che ha avuto inizio nei vicoli di Forcella, quartiere popolare di Napoli, e che si è trasformata in un’incredibile avventura internazionale.

Il tour del film inizia domani, 4 marzo, e i protagonisti saranno presenti per salutare il pubblico in sei sale diverse della regione. Il regista, Sydney Sibilia, e gli attori principali, Luigi D’Oriano, Giuseppe Arena ed Emanuele Palumbo, incontreranno il pubblico napoletano in tre appuntamenti: alle ore 18.50 al Cinema Metropolitan, alle ore 21.15 al Cinema Modernissimo e alle ore 22.00 al The Space.

Mixed by Erry: una storia di passione e sogni

Il film Mixed by Erry è stato prodotto da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, in collaborazione con Rai Cinema e Netflix. La sceneggiatura è stata scritta da Armando Festa e Sydney Sibilia, mentre nel cast figurano giovani protagonisti come Francesco Di Leva, Cristiana Dell’Anna, Adriano Pantaleo, Chiara Celotto, Greta Esposito, e il grande Fabrizio Gifuni.

Il film racconta la storia di Enrico “Erry” Frattasio, che negli anni ’80 trasforma i mixtape che fa per i suoi amici in un impero, grazie all’aiuto dei suoi fratelli Peppe e Angelo. In un magico capoluogo campano degli anni ’80, dove Maradona è una divinità, la loro clamorosa impresa cambia le loro vite, reinventa il concetto di pirateria in Italia e porta la musica nelle vite di tutti.

Il tour di Mixed by Erry nei cinema della Campania

Dopo l’incontro con il pubblico napoletano, il tour di Mixed by Erry continua domenica 5 marzo a Salerno al Cinema The Space alle ore 19.00 e si concluderà mercoledì 8 marzo nei cinema UCI di Casoria alle ore 20.00 e al The Space di Nola alle ore 21.20.

Per tutti gli amanti del cinema e della musica, il film Mixed by Erry promette di essere un’esperienza coinvolgente e travolgente, una storia che ha come protagonista la passione e la determinazione di un gruppo di ragazzi che hanno trasformato un sogno in realtà, lasciando un’impronta indelebile nella cultura musicale italiana.