Al via il 1° campionato “SafariFotoSub” tappa Palinuro-Pisciotta , ecco il programma

Le meraviglie subacquee presenti nelle acque marine del Cilento immortalate per il primo campionato, tappa Palinuro-Pisciotta, del IX e X trofeo LNI Pozzuoli “Safari Fotosub“.

Ecco il programma

Una due giorni che vede impegnati i comuni di Centola e Pisciotta in una disciplina sportiva molto accattivante. Una manifestazione organizzata dalla Lega Navale Pozzuoli – Palinuro – Pisciotta in collaborazione con la Protezione Civile e i due Comuni interessati.

Si inizierà sabato 10 Giugno a Pisciotta e si proseguirà il giorno seguente, domenica 11, a Palinuro dove nel pomeriggio si svolgeranno anche tutte le premiazioni. Saranno premiate le seguenti categorie:

Il 1°Classificato Cat. Apnea Master;

1°Classificato Cat Apnea Compatte;

Primo Classificato Cat Ara Master;

1°Classificato Cat Ara Compatte

1°Classificato Cat Esordienti.

I premi

Tra i premi anche quello che riguarderà la “Miglior Fotografia”, il “Best Hunter” e il premio “Miglior Foto di interesse biologico”. Il Safari fotografico subacqueo è una disciplina che in Italia viene praticata da oltre 40 ed è nata con l’intento di fornire al subacqueo un’alternativa alla pesca, mantenendo la stessa emozione della cattura, ma senza sacrificare la preda.

Le modalità della gara

A differenza della fotografia subacquea, dove il subacqueo si sofferma sugli aspetti estetici e compositivi dell’immagine, nel safari fotosub prevale la ricerca delle specie a volte sacrificando la qualità, ma ottenendo risultati sorprendenti.

Oggi i migliori specialisti della disciplina riescono a fotografare oltre 60 specie diverse di pesci in una gara della durata di quattro ore. Tutto questo ha suscitato l’interesse della comunità scientifica, soprattutto delle aree Marine Protette; dove spesso viene richiesta la partecipazione di campionati per documentare lo stato di salute del loro mare.

