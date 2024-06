Al via i lavori di riqualificazione del campo sportivo di Centola

Il campo sportivo di Centola sarà riqualificato e sistemato. Ad annunciarlo è stato il Sindaco del Comune cilentano Rosario Pirrone. Un complesso che da anni versa in condizioni di degrado e dunque inutilizzabile da parte degli atleti del posto. Una situazione alla quale, a partire dalla giornata di oggi, verrà posta fine. Sono infatti iniziati questa mattina i lavori di sistemazione del campo sportivo.

“L’intervento è stato fortemente voluto dall’intera amministrazione comunale, che ha lavorato instancabilmente per rendere possibile questo progetto – afferma il primo cittadino Pirrone – Siamo profondamente convinti che lo sport rappresenti un pilastro fondamentale per il benessere fisico e mentale, che promuova valori come il rispetto, la disciplina e la solidarietà, contribuendo a costruire una comunità più forte e coesa. Con questo progetto, vogliamo offrire ai nostri cittadini, in particolare ai giovani, un luogo dove crescere e sviluppare queste qualità“.

La volontà dell’amministrazione è quella di rendere il campo sportivo un punto di riferimento per tutti gli appassionati di sport e un luogo di aggregazione per l’intera comunità.