Al via i lavori di manutenzione su diverse strade del Comune di Teggiano

È ufficialmente iniziato il progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria che riguarderà una serie di strade nel territorio comunale di Teggiano, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale. Questi interventi sono stati resi possibili grazie a tre distinti finanziamenti provenienti dal Ministero dell’Interno.

I lavori

I lavori sono suddivisi in due blocchi principali. Il primo blocco, denominato Sud-Est, comprende le strade nell’area di Pantano, Fiume, Pantano Grande e si estende fino all’area Pip. Qui sono previsti interventi diretti a garantire una viabilità più sicura ed efficiente per i residenti e visitatori. Il secondo blocco, chiamato Nord-Est, coinvolge le strade che partono dall’area della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Prato Perillo, proseguendo verso le strade sottostanti in direzione di Atena Lucana. Anche in questo caso, l’obiettivo è di dotare la zona di un sistema stradale più sicuro e funzionale.

Un ulteriore intervento riguarda la Via Camerelle, una strada che collega la località Piedimonte al Centro Storico di Teggiano, recentemente identificata come a . I lavori su questa arteria sono fondamentali per garantire non solo la sicurezza, ma anche la continuità della mobilità in una delle zone più storicamente e culturalmente significative del comune.

I lavori sono stati assegnati alla Ditta GEF srl di Battipaglia, che ha già iniziato le procedure burocratiche per la stipula del contratto. L’inizio effettivo delle operazioni è previsto per i primi di ottobre.

Questi lavori rientrano nel programma Medie Opere, previsto dall’art. 1 comma 139 della legge 145 del 2018. Gli interventi comprenderanno: il rifacimento del manto stradale; la ristrutturazione di opere d’arte (con particolare attenzione a marciapiedi e barriere stradali) e l’aggiornamento della segnaletica verticale e orizzontale.