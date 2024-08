Agropoli: 5 nuovi stalli per disabili al porto turistico. Di Filippo “Presto interventi anche ai bagni pubblici”

Ad Agropoli, dopo le diverse segnalazioni e polemiche sui social per quanto riguarda i parcheggi riservati ai diversamente abili e i servizi che l’area portuale offre agli utenti, in particolare alcune criticità messe in evidenza da un cittadino presso i bagni pubblici, ad intervenire ai microfoni di InfoCilento è l’assessore al porto e demanio della Città di Agropoli, Giuseppe Di Filippo.