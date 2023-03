Al via “Circuiti Cilentani”, un progetto per il recupero degli itinerari storico – naturalistici del territorio

Al via “Circuiti Cilentani, il progetto previsto negli accordi degli interventi dell’APQ Cilento Interno. Il progetto, dell’importo complessivo di € 520.000,00 prevede il recupero e la valorizzazione degli itinerari storico-naturalistici al fine di consentire una fruizione sicura e lo sviluppo di un turismo di nicchia dedicato al trekking e all’escursionismo.

Il progetto

“Circuiti Cilentani” è un progetto innovativo per scoprire le aree interne che si rivelerà utile sia ai principianti, sia ai professionisti del turismo naturalistico.

Il progetto servirà, tra l’altro, a proporre la rete sentieristica nei 29 comuni del Cilento interno, a valorizzare la storia, la cultura e le bellezze naturali dei luoghi senza trascurare i servizi e le altre attività strettamente collegate alla natura e al paesaggio. Lo scopo è quello di rilanciare il turismo naturalistico e i sistemi di accoglienza, senza dimenticare le produzioni tipiche, le tradizioni locali e gli eventi che in questi territori vengono celebrati nelle varie stagioni dell’anno.

Le fasi di attuazione

Gli interventi si svilupperanno in diverse fasi:

nella cosiddetta “fase 1” è previsto il servizio di mappatura e georeferenziazione dei sentieri e i risultati ottenuti dalle rilevazioni sul campo saranno la base sulla quale verrà elaborata la prima cartografia dei sentieri naturalistici del Cilento Interno. Tutte le informazioni infatti dovranno essere caricate, giorno per giorno, sulle principali piattaforme online, come wikiloc o google maps, in modo da poter essere condivisi con tutti gli utenti.

Il servizio di sviluppo del programma e del software rientrerà nella “fase 2” e permetterà di sviluppare un programma che consenta la navigazione online della rete sentieristica del Cilento Interno, tramite pc, smartphone, etc. Il software sarà interfacciabile con i principali programmi di mappatura presenti in rete, fra tutti Google Maps e Google Earth, e conterrà molteplici informazioni utili ai fruitori dei sentieri: dai punti di osservazione alle particolarità ambientali. Contestualmente, sarà ideato e realizzato il logo dei “CIRCUITI CILENTANI”, che sarà registrato all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e rappresenterà il Cilento Interno in tutte le attività promozionali e non solo. La piattaforma web permetterà di creare dialoghi ed interazioni tra gli utenti, i quali potranno essere sempre aggiornati sugli eventi in programma nei 29 Comuni del Cilento Interno.

La “fase 3”, invece, sarà quella relativa al servizio di sviluppo del piano di marketing che verrà elaborato a partire da un’analisi del mercato, che comprenderà una serie di ricerche su contesto, prodotto, target e concorrenza, con lo scopo di comprendere lo scenario in cui si opera e raccogliere tutti gli elementi che possono aiutare a prevedere gli scenari futuri. L’analisi inoltre avrà l’obiettivo di riposizionare il brand “Cilento” nel mercato attuale, già ampiamente utilizzato e noto.

In ultimo, la “fase 4”, riguarderà l’attuazione del piano di marketing e il primo canale online per promuovere il progetto sarà rappresentato dai social network. Il profilo utilizzerà il logo creato e avrà un riferimento al portale costruito.

I contest

Per coinvolgere gli utenti potranno essere creati dei contest i cui vincitori riceveranno dei coupon o regali in attività connesse con la fruizione dei servizi. Il Piano di marketing indicherà gli eventi a cui partecipare e da ideare e realizzare per pubblicizzare il progetto.

La promozione potrà essere effettuata anche attraverso giornali, tv, etc. (locali e/o nazionali). In particolare, si potrà produrre un video promozionale da far trasmettere da un’emittente televisiva.

I comuni coinvolti

L’Area Cilento Interno comprende i comuni di Aquara, Bellosguardo, Campora, Cannalonga, Castelcivita, Castelnuovo Cilento, Castel San Lorenzo, Ceraso, Controne, Corleto Monforte, Felitto, Gioi, Laurino, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Monteforte Cilento, Novi Velia, Orria, Ottati, Perito, Piaggine, Roccadaspide, Roscigno, Sacco, Salento, Sant’Angelo a Fasanella, Stio, Valle dell’Angelo e Vallo della Lucania. Roccadaspide è l’ente capofila e il comitato di coordinamento è presieduto dal vicesindaco di Roccadaspide, Girolamo Auricchio.