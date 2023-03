Al via ad Agropoli una rassegna teatrale dedicata alle compagnie amatoriali

Partirà ufficialmente il prossimo 5 aprile la rassegna di compagnie amatoriali ad Agropoli. Questa mattina la presentazione dell’iniziativa che offrirà la possibilità alle associazioni del territorio di andare in scena al De Filippo.

La dedica

La rassegna sarà dedicata a Vito Barone, recentemente scomparso. Barone è stato promotore di varie iniziative e rassegne culturali sul territorio.

“Sono particolarmente contento e soddisfatto perché il teatro della città si arricchisce di un ulteriore tassello: una rassegna di teatro amatoriale. È la prima da quando il De Filippo ha aperto i battenti. Quindi, dopo la Settima Stagione Teatrale che volge al termine con numerosi sold out e ottimi riscontri, il 5 aprile partirà la rassegna di compagnie amatoriali, che offrirà la possibilità alle associazioni del territorio di andare in scena al De Filippo, fiore all’occhiello per la Cultura in città”, ha detto Mutalipassi.

“La dedica a Vito Barone, recentemente scomparso, è l’omaggio ad un agropolese, amante del teatro, rimasto nel cuore di tanti; in giunta abbiamo già deciso che la rassegna 2024 sarà dedicata a Gino Landolfi, per le medesime ragioni”, ha concluso il primo cittadino.