Al “Vaudano” passa l’Apice di misura. Sconfitta la Calpazio

L’Apice parte subito forte e al 2’ Cagnale in area di rigore colpisce a botta sicura, bravo Bellizio a respingere con il corpo, ancora l’Apice al 15’ ci prova con Cagnale imbeccato da un lancio lungo, ma da posizione defilata calcia sul fondo.

La partita

Dopo un ottimo avvio dell’Apice la partita rimane in equilibrio per tutta la metà del primo tempo, fino al 46’ quando da un lancio di Evangelista, Cozzolino in area di rigore, lascia rimbalzare il pallone e di testa supera Pellecchia per lo 0-1. La Calpazio prova la reazione con una buona azione di Sellitti che imbecca Botta, ma la sua conclusione viene bloccata in maniera sicura.Termina così la prima frazione con il risultato di 0-1.

Il secondo tempo

La Calpazio scende in campo un po’ troppo morbida, l’Apice per due volte va vicina alla rete, sia con Perlingieri e poi con Mincione, ma entrambe le conclusioni terminano fuori, facendo venire i brividi ai tifosi granata.Ancora l’Apice potrebbe raddoppiare le marcature con Purcinaro, ma la sua conclusione termina fuori.La Calpazio prova la reazione con Marciano che sfrutta una corta respinta della difesa dell’Apice, ma la sua conclusione termina di poco alta.La Calpazio si scopre e l’Apice in contropiede potrebbe trovare il raddoppio, buona ripartenza della squadra ospite che arriva il tiro con Sanginario, ma Pellecchia respinge lateralmente.La più nitida occasione per la squadra di casa capita sui piedi di Guzzo che da buona posizione in area di rigore, tira debole tra le braccia del portiere.L’ultimo brivido della partita avviene da palla inattiva, sul calcio d’angolo battuto da Marciano, la palla attraversa tutta l’area di rigore senza che nessun giocatore riesca a depositarla in rete.Termina così l’incontro con il risultato di 0-1 per l’Apice.

RISULTATI ECCELLENZA GIRONE B 1 GIORNATA

SALERNUM BARONISSI 1 – 0 CITTÀ DI SOLOFRA

POLISPORTIVA SANTA MARIA 0 – 1 SANTA MARIA LA CARITÀ

VICTORIA MARRA 3 – 2 VIRTUS SERINO

AUDAX CERVINARA 0 – 4 BATTIPAGLIESE

BUCCINO VOLCEI 2 – 0 SANT’ANTONIO ABATE

CALPAZIO 0 – 1 APICE

EBOLITANA 0 – 1 CASTEL SAN GIORGIO

MONTEMILETTO 2 -1 AGROPOLI

HEARACLEA 0 – 1 VIRTUS JUNIOR STABIA

CLASSIFICA

BATTIPAGLIESE 3

BUCCINO VOLCEI 3

VICTORIA MARRA 3

MONTEMILETTO 3

APICE 3

CASTELN SAN GIORGIO 3

SALERNUM BARONISSI 3

SANTA MARIA LA CARITÀ 3

VIRTUS JUNIOR STABIA 3

VIRTUS SERINO 0

AGROPOLI 0

CALPAZIO 0

SOLOFRA 0

EBOLITANA 0

HERACLEA 0

POLISPORTIVA SANTA MARIA 0

SANT’ANTONIO ABATE 0

AUDAX CERVINARA 0