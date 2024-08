Al Parco Archeologico di Paestum la terza edizione della “Notte Bianca tra i templi”

Questa sera presso l’area Archeologica di Paestum si svolgerà la terza edizione della “Notte bianca tra i templi”.

L’evento avrà inizio alle ore 20.00 fino alle 02.00, con ultimo ingresso consentito alle ore 01.00.

L’iniziativa

Un’opportunità unica per esplorare l’intero sito archeologico sotto il cielo stellato e al chiaro di luna: dal Santuario Meridionale, con il Tempio di Nettuno e la cosiddetta Basilica, fino al Tempio di Athena a nord, attraversando la zona pubblica del Foro e del Tempio della Pace.

La notte sarà ricca di iniziative per adulti e bambini: musica swing, classica, popolare e del repertorio napoletano, spettacoli teatrali itineranti, passeggiate filosofiche e performance di flamenco, laboratori didattici per tutti, laboratori del gusto e stand in cui poter assaggiare la mozzarella di Bufala Campana DOP, riconosciuta come Patrimonio Culturale Immateriale dall’UNESCO.

Ecco nel dettaglio tutte le attività che si svolgeranno questa sera:

MUSICA E DANZA

Spettacolo Musicale Southern Swing Trio – Giuseppe Plaitano (Cavallo di Sabbia) Compagnia Aguarriba Flamenco / Spettacolo di Flamenco – Massimo Rinaldi (Tempio di Nettuno) Spettacolo Musicale “Fotografie” – Paola Salurso e Vincenzo Bavuso (Giardino Romano) Tarantella Road – Associazione Kiepò (Foro) Concerto Trio Musikanten – Associazione Musikanten (Comitium) Spettacolo Musicale Swing e Dintorni – Matteo Del Galdo Trio (Area Antistante Anfiteatro) Repertorio Fisarmonicistico – Armando Rizzo Trio (Anfiteatro) Spettacolo Musicale “Villanelle e Fior di Note” – Marra Quartet (Ekklesiasterion)

TEATRO, FILOSOFIA, POESIA

Spettacolo Teatrale Dionysus Narrat – Associazione Culturale M&N’s (Basilica) Passeggiata Filosofica Teatrale “DIKE la giustizia come ricerca del bene e del giusto” – Associazione di Promozione Sociale Festival della Filosofia in Magna Grecia (Basilica) Raccolta Poesie “Calerà la notte” – Rosario Papa (Area Antistante Tempio di Nettuno) Musica e Racconti “Segreti, confessioni, radici, impronte” – Teatrinedito AMG (Tempio di Atena)

LABORATORI

Laboratorio “Le armi del guerriero” – Nicola Verrone (Altare Basilica) Laboratorio per bambini “Miti antichi, visioni moderne” – Coop. Sociale Argonauta (Altare Basilica) Workshop Fotografia Notturna – Alfio Giannotti (Agorà)

SPAZIO DEGUSTAZIONI

Laboratorio del Gusto – Exclusive Catering (€10,00) Degustazione Mozzarella di Bufala – Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP e Coldiretti Salerno e Coldiretti Campania.

Il costo del biglietto d’ingresso sarà di 10€.

È consigliabile acquistare i biglietti online su Vivaticket.

L’iniziativa è inclusa nell’abbonamento Paestum&Velia.

Costo Laboratori del Gusto: € 10,00 da pagare in biglietteria