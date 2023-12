Al Comprensorio Militare di Persano installata un’isola ecologica informatizzata

Questa mattina è stata inaugurata, presso il Comprensorio Militare di Persano, nello specifico presso la Caserma Capone in cui opera il 4° Reggimento Carri, un’isola ecologica informatizzata e videosorvegliata.

L’isola ecologica a Persano

L’isola ecologica è dotata di una serie di scomparti di diverso colore destinati alle varie categorie di rifiuto.

L’installazione è stata curata dalla ditta SARIM, azienda che si occupa della gestione del servizio rifiuti nel comune di Serre.

Si tratta di una decisione fortemente sostenuta e condivisa dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Antonio Opramolla.

“L’azienda ha saputo recepire le esigenze del nostro comune cogliendo le prospettive di ecosostenibilità dell’amministrazione e lavorando con noi per aiutarci concretamente a raggiungerle. L’obiettivo è quello di arrivare ad installare l’isola ecologica informatizzata anche per il centro urbano, puntando anche a ridurre i costi di gestione del servizio di raccolta in favore di tutti i cittadini” hanno fatto sapere dalla casa comunale che monitorerà l’isola del Comprensorio per valutaree decisioni da prendere.

Il primo cittadino ha sottolineato che l’intesa con il Comprensorio, nello specifico con la Caserma Capone, è un ulteriore passo in avanti sulla strada della tutela ambientale e del benessere dei cittadini : “Samo grati agli uffici e alle Istituzioni Militari, che, insieme al Comune di Serre, si rendono protagonisti di una presenza concreta tesa a promuovere e valorizzare il nostro territorio. L’installazione dell’isola ecologica informatizzata è solo una delle novità che saranno messe in campo dall’Amministrazione comunale e dalla SARIM” ha specificato Opramolla.