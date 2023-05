Al “Cicerone” di Sala Consilina arriva il progetto “Martina” dedicato ai tumori in età giovanile

Giovedì 1° giugno, dalle ore 10:30, presso l’Aula Magna dell’Itis-Ipsia, gli studenti delle classi terze dei vari indirizzi: ITIS/IPSIA/CAT/IPSARS/LICEO, parteciperanno a un importante convegno organizzato dal Lions Club di Sala Consilina.

Il programma

Il convegno è promosso dal Progetto Martina, che ha l’obiettivo di fornire ai giovani e alle loro famiglie le conoscenze necessarie per prevenire e/o curare i tumori nell’età giovanile.

Il programma dell’evento prevede una serie di interventi di esperti nel campo della medicina e della psicologia. Dopo i saluti della dott.ssa Antonella VAIRO, Dirigente Scolastica dell’I.I.S. “M.T. Cicerone”, prenderanno la parola Anna CASILLO, Responsabile della VII Circoscrizione del “Progetto Martina”, la dott.ssa Rosina BRAIOTTA, Psichiatra e Neuropsichiatra Infantile, Dirigente Medico presso DSM, ASL SA, e il dott. Tommaso PELLEGRINO, Dirigente Medico Chirurgia Generale e Oncologica presso la “Breast Unit” dell’Azienda Universitaria Policlinico “Federico II” di Napoli.

La conclusione dei lavori sarà affidata a Rosy Pepe, Presidente del Lions Club Sala Consilina-Vallo di Diano, che ringrazierà tutti i partecipanti e sottolineerà l’importanza di sensibilizzare la comunità su questa tematica così delicata.

Il progetto

Il progetto “Martina” si propone di informare i giovani sui tumori in età giovanile, offrendo loro le informazioni necessarie per prevenire la malattia e promuovendo l’importanza di una corretta cura e assistenza. La presenza di esperti di spicco nel campo medico e psicologico durante il convegno è un’opportunità preziosa per gli studenti di apprendere e porre domande su questo tema così rilevante per la loro salute e benessere.

Il Lions Club di Sala Consilina merita plauso per aver promosso un’iniziativa così importante e per aver coinvolto attivamente gli studenti nella lotta contro i tumori in età giovanile. La consapevolezza e l’educazione sono fondamentali per affrontare questa sfida e offrire supporto alle famiglie coinvolte.

Un evento volto a sensibilizzare le giovani generazioni

L’evento di giovedì rappresenta un passo significativo verso una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione sulla prevenzione e la cura dei tumori in età giovanile. La partecipazione degli studenti e l’attenzione dedicata a questa tematica promettono di generare un impatto positivo nella comunità locale, contribuendo alla diffusione di informazioni preziose che potranno salvare vite umane.

Il Lions Club, insieme alla scuola e agli esperti che parteciperanno al convegno, si impegna a continuare a sostenere la ricerca, la prevenzione e la cura dei tumori in età giovanile, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei giovani pazienti e delle loro famiglie.