Al barbecue solidale della protezione civile Vallo di Diano presentata una nuova barella bariatrica alpina

“Accendiamo i Fuochi“. E’ questo il nome del barbecue solidale tenutosi nei giorni scorsi a Padula ed organizzato dalla Protezione Civile Vallo di Diano, guidata da Giuseppe Pisano.

La serata

Una serata conviviale, in occasione delle festività natalizie, occasione anche per sostenere il volontariato. Grazie a Sodalis ETS – CSV Salerno che con la Micro Azione Natalizia 2023 ha dato la possibilità di accogliere le feste natalizie insieme.

La barella alpina

L’occasione è stata propizia anche per presentare la barella alpina Bariatrica donata dai Fratelli Vegliante, titolari della Shop Now di Padula. Un dono importante per l’intera comunità del Vallo di Diano che in caso di emergenze potrà usufruire di un importante strumento di soccorso.