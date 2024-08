Agropoli, ancora violenza tra via De Gasperi e via Giotto

La zona compresa tra il Lungomare San Marco e via Alcide De Gasperi ad Agropoli continua a essere teatro di eventi che destano preoccupazione tra i residenti e gli esercenti. Negli ultimi giorni si sono verificati diversi episodi di disturbo alla quiete pubblica, culminati anche con momenti di grande tensione, come quello registrato nella notte del 16 agosto in via Risorgimento quanto un uomo è stato denunciato dalla Polizia Municipale.

Un altro episodio di violenza

Più di recente una persona di cui non sono ancora note le generalità, avrebbe infastidito passanti e titolari attività commerciali, in via Alcide De Gasperi.

Secondo alcune testimonianze, l’individuo, probabilmente di origine nordafricana, avrebbe assunto un comportamento molesto arrivando a coinvolgere più persone che cercavano di portarlo a miti consigli in una violenta lite. I fatti, partiti dall’incrocio con via Piave, si sono conclusi addirittura in via Giotto.

Sulla vicenda sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine.