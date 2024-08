Agropoli, violenta lite in località Moio: 40enne in ospedale

Versa in gravi condizioni presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania un 40enne di Agropoli che è rimasto ferito nella notte tra venerdì e sabato in località Moio. Sembrerebbe che l’uomo abbia avuto una discussione con un trentenne del posto, nei pressi di un noto locale di via Moio che però in quel momento era già chiuso.

La ricostruzione

I fatti si sarebbero verificati intorno alle tre. Tra i due sarebbe nata una discussione dovuta forse a precedenti questioni irrisolte.

Sarebbero spuntati anche un bastone ed un oggetto contundente con il quale il quarantatreenne sarebbe stato colpito al collo.

Immediatamente trasferito in ospedale, l’uomo è stato sottoposto alle cure dei medici. Le sue condizioni restano gravi.

Del caso sono stati informati i carabinieri della compagnia di Agropoli che hanno avviato le indagini sul caso.

Ieri mattina l’area dove sarebbe avvenuto il litigio, sfociato poi in violenza, è stata oggetto di un sopralluogo da parte dei militari guidati dal capitano Giuseppe Colella. Le indagini vanno avanti. Sul caso, al momento, vige il massimo riserbo.