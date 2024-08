Agropoli, via Isidoro Pacifico diventa isola pedonale

La Giunta Comunale di Agropoli ha previsto l’istituzione di un’isola pedonale permanente su Via Isidoro Pacifico, la strada che collega il parcheggio sull’ex campo sportivo Landolfi a Via Piave, ma che attualmente presenta problematiche di sicurezza per i pedoni.

Motivazioni della delibera

La decisione è stata presa in risposta all’elevato utilizzo della via da parte di pedoni, in particolare da parte di fasce vulnerabili come bambini e anziani. La strada, infatti, è priva di marciapiedi e ha una larghezza tale da consentire il passaggio di una sola auto, creando situazioni di pericolo quotidiano. La Giunta ha ritenuto necessario intervenire per garantire la sicurezza dei cittadini, adottando un divieto di transito per tutti i veicoli.

Previsto, dunque il divieto di transito permanente per tutte le categorie di veicoli su Via Isidoro Pacifico. Alla Polizia Municipale il compito di attuare il provvedimento e apporre la necessaria segnaletica.

La strada è oggi particolarmente utilizzata per quanti da viale Europa o dal parcheggio vogliono raggiungere via Piave o il centro storico. L’alternativa sarà via Piano della Madonna.