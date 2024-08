Agropoli: uno spettacolo “speciale” per i bambini meno fortunati

Sorrisi e tanto divertimento presso il teatro dei burattini dei fratelli Ferraiolo in piazza Caduti di Nassiriya ad Agropoli per i bambini della casa famiglia la Conchiglia e per i ragazzi “speciali” dell’associazione Lume di Agropoli.

Una serata all’insegna della socialità, del divertimento e della tradizione grazie allo spettacolo gratuito offerto da Mario Ferraiolo, da sempre vicino alle realtà del territorio agropolese. Il piccolo teatro dei burattini ha regalato ai presenti due ore di svago e tanti sorrisi.

Durante lo spettacolo Mario Ferraiolo ha spiegato con semplicità ai presenti la storia di Pulcinella e come si manovra un burattino. Non è mancata la messa in scena di uno dei tanti spettacoli che da anni caratterizzano l’estate agropolese.

Per i ragazzi ieri è andato in scena “Pulcinella e don Gennaro pittore di un morto” vivo. L’iniziativa è stata organizzata dall’assessorato alle politiche sociali e giovanili della città di Agropoli guidato dal vicesindaco, Vanna D’arienzo in collaborazione con l’assessore Giuseppe Di Filippo.