Agropoli: una giornata in Municipio per i bambini dell’I.C. San Marco per conoscere il funzionamento dell’Ente

Una mattinata all’insegna della scoperta e dell’educazione civica per i bambini della II A dell’Istituto Comprensivo Agropoli-San Marco, che hanno fatto visita al Municipio per conoscere da vicino il funzionamento dell’amministrazione comunale. L’iniziativa, volta a promuovere la sensibilità civica tra i più piccoli, ha visto la partecipazione attiva di alunni, genitori e rappresentanti istituzionali.

Guidati dal consigliere Francesco Crispino, i giovani studenti sono stati accolti dal sindaco Roberto Mutalipassi. Durante l’incontro, i bambini hanno avuto l’opportunità di rivolgere domande dirette al primo cittadino. “Come si amministra un Comune? Cos’è il gonfalone? Quali sono i compiti di sindaco, assessori e consiglieri?” sono solo alcune delle curiosità soddisfatte durante la visita.

La visita è iniziata con una sosta nell’aula del Consiglio comunale, dove i piccoli cittadini hanno potuto sedersi sui banchi dei consiglieri, osservando da vicino il luogo dove vengono prese le decisioni più importanti per la città. Successivamente, gli alunni hanno esplorato la sala della giunta comunale, dove hanno potuto esprimere le loro idee e suggerimenti, mostrando un sorprendente interesse e partecipazione. L’itinerario si è concluso con una visita all’ufficio del sindaco. Qui, con grande entusiasmo, i bambini si sono accomodati sulla poltrona del primo cittadino, sperimentando simbolicamente il ruolo di chi guida la comunità.

In segno di gratitudine e ricordo di questa esperienza, gli alunni hanno consegnato al sindaco Mutalipassi un quadro raffigurante uno scorcio della città, realizzato da loro stessi. Un’occasione importante e formativa per avvicinare i bambini alla realtà istituzionale e per far crescere in loro la consapevolezza dell’importanza del bene pubblico.