Agropoli, ultima gara di sofferenza. La prossima settimana arrivano i big

Ultima giornata di sofferenza, poi si farà sul serio. L’Unione Sportiva Agropoli 1921 è pronta a scendere in campo nella prima giornata del campionato di Eccellenza girone B contro il Salernum Baronissi. Sul rettangolo di gioco scenderanno gran parte dei giovani calciatori che hanno disputato già i primi due turni di Coppa Italia, prima contro il Sapri e poi con la Calpazio. Ci sarà anche qualche nuovo acquisto, tesserato in fretta e furia nelle ultime ore.

Da lunedì le novità

Ma è da lunedì che si vedrà la vera Agropoli. Il gruppo di imprenditori che nelle scorse settimane si sono uniti per portare avanti le sorti dei delfini hanno obiettivi ambiziosi.

L’Agropoli avrà quale finalità minima quella di raggiungere i play-off. Per questo sono almeno 11 i calciatori, tutti di esperienza, pronti ad allenarsi. Alla guida tecnica Salvatore Ambrosino, un allenatore giovane ma di cui si parla un gran bene. Ad affiancarlo una vecchia conoscenza del calcio Agropolese, Marco Ciardiello che ha militato nei professionisti dopo essere stato lanciato proprio dall’Agropoli.

Il tecnico potrà essere in panchina soltanto dalla prossima settimana, una volta scontata una vecchia squalifica. Per i tifosi, dunque, ci sarà ancora da soffrire ma il futuro è più roseo all’orizzonte. I giovani che si sono immolati in queste prime tre gare resteranno a disposizione del tecnico anche in futuro per comporre la batteria degli under.