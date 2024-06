Agropoli torna protagonista del nuoto pinnato con i Campionati Italiani Estivi di Categoria Nuoto Pinnato Velocità

Ancora una volta l’Elysium Sport della famiglia Punzo, la città di Agropoli e la provincia di Salerno saranno al centro dell’attenzione del nuoto pinnato nazionale. Dopo aver ospitato con successo i Campionati Italiani Primaverili Esordienti e Master di febbraio e i Campionati Italiani per Diversamente Abili di aprile, l’Elysium Sport si prepara ad accogliere i Campionati Italiani Estivi di Categoria Nuoto Pinnato Velocità, che si svolgeranno il 29 e 30 giugno.

L’evento vedrà la partecipazione di oltre 1500 atleti in rappresentanza di più di 40 società provenienti da tutta Italia. Tra le società partecipanti figurano Torino, Milano, Bologna, Modena, Pordenone, Treviso, Padova, Roma, Potenza, Cagliari, Foggia, Lecce e molte altre. La Campania sarà ben rappresentata da diverse società, tra cui Fun & Fit Montecorvino Pugliano, Kerres Capaccio, Oceanika Sturno, Sparta Mirabella, R.N. Flegrea Napoli, Varchera Sporting Club, Poseidon Capaccio e, naturalmente, l’Elysium Sport.

Campionati Italiani Estivi di nuoto pinnato: Elysium Sport con obiettivi ambiziosi

L’Elysium Sport punta a migliorare il suo 13esimo posto ottenuto ai Campionati Primaverili di febbraio a Lignano Sabbiadoro, grazie alle ottime prestazioni dei suoi atleti che hanno conquistato diverse medaglie individuali e a staffetta. I due titoli italiani conquistati a febbraio ad Agropoli, uno nella categoria Esordienti e uno nella categoria Master, e il titolo italiano Esordienti a Lignano Sabbiadoro a maggio, fanno ben sperare per un risultato di prestigio.

Le gare inizieranno alle 8:30 di sabato 29 e domenica 30 giugno e termineranno indicativamente alle 18:00, con orari suscettibili di variazione in base al numero di iscritti.

Oltre all’aspetto sportivo, l’evento avrà un impatto significativo sul turismo locale, con un pienone previsto per le strutture ricettive e ristorative del territorio. La bellezza e la funzionalità del Centro Sportivo Elysium, unite all’ospitalità e al fascino di Agropoli, rendono la città una meta ideale per le società partecipanti.

Il successo di questi eventi è frutto del lavoro della Federazione Italiana Nuoto Pinnato, che vede la Campania come prima regione in Italia per numero di società e tesserati. «Un ringraziamento particolare va al Presidente Nazionale Carlo Allegrini, ai responsabili di settore Andrea Mangherini e Luca Tonelli e all’impeccabile responsabile organizzativo Stefano Manzi per il loro impegno e dedizione», dicono gli organizzatori.