Agropoli: torna il progetto inclusivo “Subacquea per tutti”

Anche quest’anno parte il progetto «Subacquea per tutti» promosso dall’ASD Diving Yoghi in convenzione con il comune di Agropoli che si rinnova per il quarto anno consecutivo.

Il progetto

Si propone di coniugare, gratuitamente, disabilità e subacquea, un connubio che negli anni passati si è rivelato efficace e che ha reso felici i tanti ragazzi che hanno partecipato e le loro famiglie.

Alla validità del progetto ha creduto l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi e in primis il vicesindaco nonché assessore alle Politiche Sociali, Maria Giovanna D’Arienzo e Giuseppe Di Filippo, assessore al Porto e al Demanio.

Nello specifico per la realizzazione del progetto sarà assicurata la disponibilità di un posto barca e un posto auto per trasporto attrezzatura e disabili. Il corso, negli anni precedenti, ha permesso di brevettare persone con disabilità e di formare guide parasub, indispensabili ai fini dell’assistenza all’istruttore in acqua durante lo svolgimento delle lezioni pratiche tenute da Vincenzo Borrelli, istruttore con esperienza ventennale nel campo della subacquea e dell’insegnamento della stessa a persone portatrici di disabilità.

Questi interventi vogliono essere una risposta concreta per la promozione dello sviluppo della personalità del disabile, l’affermazione piena dei suoi diritti e non ultima, la tutela del benessere fisico e psicofisico. Lo sport, in particolare, attraverso i suoi valori, è considerato un veicolo primario di promozione umana e suscettibile di favorire una migliore qualità della vita promuovendone la piena integrazione nel tessuto socio ambientale.

La convenzione avrà durata annuale.