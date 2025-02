Agropoli, tentati furti: allarme dei residenti

Ladri ancora in azione ad Agropoli, ma questa volta, per fortuna, i colpi non sono andati in porto. Nella mattinata ignoti hanno tentato di mettere a segno un colpo in un’abitazione sita in via Napolitano, nella frazione Moio,credendo che all’interno non vi fosse nessuno.

Il tentato furto

Invece ad occupare momentaneamente l’abitazione vi erano due ragazze che uditi i rumori e compreso che estranei stavano cercando di introdursi all’interno, hanno iniziato ad urlare mettendo in fuga i malviventi. L’episodio si è verificato tra le 7 e le 8.

Persone sospette in via Verga

Un altro episodio è stato segnalato in via Verga, una traversa del Lungomare San Marco. In questo caso la proprietaria di una villa ha allertato le forze dell’ordine per la presenza di due persone che con fare sospetto si aggiravano all’esterno dell’immobile. All’arrivo dei carabinieri, però, i due erano già spariti. Non è chiaro se si trattasse di malintenzionati.