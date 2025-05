Agropoli, tenta suicidio a Trentova: 57enne muore dopo il ricovero in ospedale

Aveva tentato di togliersi la vita ma la compagna, intervenuta sul posto, era riuscita a trarlo in salvo e ad affidarlo alle cure dei sanitari del 118. Questa mattina, però, il 57enne di Agropoli è spirato presso il Ruggi di Salerno. Per l’uomo i soccorsi non sono stati sufficienti, troppo gravi le ferite riportate.

La tragedia

Stando alle prime indicazioni la vittima si era recata in località Trentova dove avrebbe cercato di impiccarsi ad un albero. La donna, temendo proprio che potesse compiere un gesto estremo, lo aveva cercato e rintracciato, riuscendo a liberarlo e a praticargli le prime manovre salvavita. Sul posto erano poi giunti i carabinieri della compagnia di Agropoli e i sanitari del 118.

Questi ultimi, con un’ambulanza della Croce Rossa, lo avevano trasferito al San Luca di Vallo della Lucania e da qui, visto il peggiorare delle sue condizioni, al Ruggi di Salerno, dove purtroppo il suo cuore ha cessato di battere poco dopo.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli. Grande sconcerto nella comunità locale: l’uomo, conosciuto e stimato, pare vivesse negli ultimi tempi un malessere che potrebbe averlo spinto ad un gesto estremo.