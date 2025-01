Agropoli, sventata truffa del falso incidente

Sventata l’ennesima truffa del finto incidente ad Agropoli, in via Martin Luther King, nella mattinata di ieri. Il modus operandi è sempre lo stesso, con i malviventi che hanno agito dimostrando di avere una notevole conoscenza delle abitudini della donna che intendevano derubare, nonché dei suoi familiari e della vicina di casa.

Il modus operandi dei malviventi

Hanno infatti chiamato la malcapitata sostenendo che la figlia aveva provocato un incidente a poca distanza e che di lì a poco sarebbe passato un carabiniere per ritirare una somma di denaro necessaria ad evitare guai giudiziari.

Un piano ben congegnato tanto che, nello stesso istante, una vicina è stata invitata con una scusa, da uno dei truffatori giunto sul posto, ad allontanarsi, in modo da lasciare la vittima da sola.

Altri presenti, però, hanno notato quanto stava accadendo ed hanno contattato i carabinieri della compagnia di Agropoli, riuscendo così a sventare il raggiro, ormai in procinto di compiersi, considerato che la donna già si stava prodigando per recuperare in casa la somma di denaro richiesta.

Purtroppo episodi del genere si ripetono spesso. L’invito è sempre quello di informare le forze dell’ordine e diffidare da ogni richiesta di soldi.