Agropoli «Special Guest» del Salone Svizzero delle Vacanze

«Agropoli è stata selezionata come destinazione Special Guest alla edizione 2023 del Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze». Ad annunciarlo l’assessore al turismo del comune di Agropoli, Roberto Apicella.

La scelta

Il comitato organizzativo e gli stessi visitatori della fiera attraverso un questionario, hanno indicato alcune destinazioni che possono rappresentare un valore aggiunto per l’evento, sia per la loro offerta turistica, sia per l’indiscussa bellezza. Agropoli possiede tutte le caratteristiche che i turisti svizzeri ricercano.

«Da Assessore al Turismo sono onorato di quanto appreso direttamente dall’ente organizzatore di uno dei più importanti appuntamenti turistici internazionali. Il lavoro sta cominciando a portare i frutti». Così Apicella.

Il Salone Svizzero delle Vacanze

Il Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze si svolge a Lugano; è una rappresentazione del mondo del turismo a 360°, impegnata a favorire l’incontro tra domanda e offerta del turismo anche attraverso i suoi rinomati workshop B2B, appuntamenti business riservati a buyer internazionali e operatori del turismo italiano, del settore congressuale e dei viaggi di lusso.

Già in passato il Cilento ha ottenuto importanti riconoscimenti. Negli anni scorsi fu Camerota ad essere premiata dal Salone Svizzero delle Vacanze con gli Swiss Tourism Awards, i prestigiosi premi al turismo mondiale, e i Gourmet Choice, i premi svizzeri all’eccellenza enogastronomica internazionali.