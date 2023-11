Agropoli: siringhe abbandonate nei pressi del cimitero

Siringhe abbandonate nel parcheggio antistante la parte nuova del cimitero di Agropoli. Ne sono state rinvenute diverse, alcune usate ed abbandonate lì, altre ancora nuove cadute da una scatola. Probabile che l’area sia il punto di riferimento di qualche tossicodipendente che ha utilizzato un cipresso come nascondiglio.

Siringhe nascoste in un cipresso

Uno degli alberi, infatti, presenta uno spazio tra le foglie all’interno del quale sarebbe stata nascosta la confezione di siringhe. Il vento delle ultime ore, o forse qualcuno durante la notte l’ha fatta cadere a terra e così questa mattina la sua presenza nel piazzale non è sfuggita ad alcuni cittadini.

Da tempo i residenti segnalano strani movimenti in zona. Anche alcune persone che si recano periodicamente al cimitero avevano manifestato preoccupazione per la situazione.

Non è chiaro se l’area, isolata e non frequentata nelle ore notturne, possa essere stata scelta da qualche tossicodipendente soltanto per il consumo di stupefacenti o si tratti di una vera e propria piazza di spaccio.

Gli interventi di pulizia

Del caso sono stati informati anche gli operai dell’Agropoli Cilento Servizi che si occupano della gestione, manutenzione e sorveglianza del cimitero che hanno proceduto alla pulizia della zona. L’appello è però rivolto all’amministrazione comunale affinché garantisca maggiori controlli in zona e presso il campo santo dove in passato sono stati registrati anche dei furti.