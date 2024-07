Agropoli si veste a festa (ma non troppo): parte la campagna “WOW bel fisico… Ti preferiamo in maglietta”

Confesercenti Agropoli ha lanciato una simpatica e originale campagna per promuovere il decoro urbano e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di rispettare le regole. Il messaggio, ironico e diretto, è stato accolto con entusiasmo dai commercianti e sta già facendo il giro della città. “WOW bel fisico… Ti preferiamo in maglietta”: questo lo slogan scelto dall’associazione di categoria per ricordare ai turisti e ai residenti che, come previsto dall’articolo 21 del regolamento comunale, la circolazione in costume da bagno o a torso nudo all’interno del centro abitato è vietata.

Un’iniziativa che ha già riscosso un buon successo

Confesercenti sta distribuendo adesivi da esporre all’ingresso dei negozi, trasformando le attività commerciali in veri e propri ambasciatori del decoro urbano. L’adesione dei commercianti è stata oltre le aspettative: da 200 richieste iniziali si è passati a ben 500 adesivi distribuiti. Perché questa campagna funziona? Innanzitutto, perché utilizza un linguaggio semplice e diretto, capace di raggiungere un pubblico ampio e variegato.

In secondo luogo, perché l’ironia e la leggerezza del messaggio lo rendono più accattivante e memorabile. Infine, perché coinvolge attivamente i commercianti, trasformandoli in protagonisti attivi della promozione del decoro urbano. Un piccolo gesto, un grande impatto.