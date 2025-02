Agropoli si conferma comune “Plastic Free” per il 2025

Grande soddisfazione per la Città di Agropoli per la riconferma del prestigioso premio comune “Plastic free” per il 2025. Valutato il livello virtuoso raggiunto nell’impegno per la tutela dell’ambiente e la promozione di una cultura sostenibile per le generazioni future ha ottenuto due ‘tartarughe’ su tre. Il riconoscimento è stato ufficializzato ieri, 4 febbraio, durante la conferenza stampa svoltasi presso la Camera dei deputati a Montecitorio.

L’iter per diventare comune plastic free

La cerimonia di premiazione invece si svolgerà, alla presenza di illustri personalità, il prossimo 8 marzo al teatro Mediterraneo di Napoli. Il riconoscimento “Comune Plastic free” valuta l’adozione di concrete misure volte a migliorare il territorio sotto il profilo ambientale con precisi criteri di valutazione e grazie alla collaborazione fattiva con Plastic free onlus, il cui referente locale è Luca Correale. Diventare un Comune Plastic free, infatti, significa aver superato il rigoroso iter di valutazione elaborato da Plastic free onlus, associazione ambientalista attiva dal 2019 nel contrasto all’abuso e alla dispersione della plastica nell’ambiente, che ne verifica le azioni messe in campo da ogni amministrazione candidata.

Le dichiarazioni

Il sindaco, Roberto Mutalipassi, dichiara in merito: «L’Amministrazione intende essere sempre più attenta e consapevole del proprio ruolo a tutela dell’ambiente e un riconoscimento prestigioso come questo premia il lavoro di sensibilizzazione continua e concreta svolto insieme alle realtà ambientaliste attive nel nostro territorio».

L’assessore all’ambiente, Rosa Lampasona commenta così l’importante conferma: «Continua a rafforzarsi il nostro ruolo di Comune Plastic free dopo il primo riconoscimento del 2023 (relativo all’anno 2022), che vedeva Agropoli quale unico comune del salernitano ad ottenerlo, c’è sempre molto da fare ma i risultati sono in crescita e lo dimostra anche il punteggio, stavolta le tartarughe passano a due».