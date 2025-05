Agropoli, scambio internazionale per gli studenti della Rossi Vairo: cinque studenti in visita dalla Turchia

All’istituto Gino Rossi Vairo di Agropoli è stata una settimana all’insegna della multiculturalità e dello scambio internazionale. Un gruppo di cinque studentesse e tre docenti provenienti dalla Turchia ha infatti soggiornato nella città di Agropoli, da domenica 4 a venerdì 9 maggio, per vivere un’esperienza di formazione insieme alla comunità scolastica della locale scuola secondaria di primo grado.

Scambio interculturale: l’iniziativa all’istituto Gino Rossi Vairo

L’iniziativa è stata curata dalla professoressa Maria Olmina Centomiglia che nei mesi scorsi ha realizzato, in collaborazione con una delle colleghe turche, un progetto E-Twinning di cui l’esperienza di scambio culturale di questa settimana ha rappresentato la naturale prosecuzione.

E-Twinning è la piattaforma informatica ufficiale per la collaborazione delle scuole europee; la più grande community di insegnanti nata nel 2005 su iniziativa della Commissione Europea che offre straordinarie opportunità di collaborazione in un contesto multiculturale.

Le insegnanti e le studentesse provenienti dalla Turchia hanno vissuto appieno le attività didattiche dell’istituto Rossi Vairo che da sempre si distingue per la diversificazione dell’offerta formativa. Il gruppo ospite ha preso parte alle lezioni in classe, alle attività di laboratorio dei corsi musicali, ad una giornata di trekking organizzata per le classi prime.

Entusiaste di Agropoli e dei suoi magnifici scorci, alunne e docenti hanno apprezzato molto il contesto scolastico e il territorio. Particolare soddisfazione anche per il dirigente scolastico Bruno Bonfrisco da sempre impegnato a costruire una scuola inclusiva e capace di guardare oltre i limiti della realtà locale.