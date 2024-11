Agropoli, Santa Messa per la “Virgo Fidelis”, patrona dell’arma dei Carabinieri

Il 21 novembre, in occasione della festa liturgica della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, la città di Agropoli ha celebrato una solenne Santa Messa, un momento di riflessione e di preghiera che ha coinvolto sia i fedeli che le autorità civili e militari.

La Messa, che si è tenuta presso la chiesa di San Francesco ad Agropoli, è stata presieduta dal parroco don Carlo Pisani. La Virgo Fidelis, un titolo mariano che significa “Vergine Fedele“, è la protezione spirituale per tutti i Carabinieri, simbolo di affidamento alla Madonna per la missione di giustizia e ordine che l’arma svolge quotidianamente. La celebrazione di questa giornata ha rappresentato un’occasione per ricordare l’importanza di valori come il coraggio, l’onore, la lealtà e la protezione che l’istituzione dei Carabinieri offre alla comunità.

Durante la celebrazione, i Carabinieri di Agropoli, in uniforme, hanno partecipato con devozione, concludendo la Santa Messa con un momento di preghiera collettiva e un atto di ringraziamento alla Madonna, chiedendo il suo costante sostegno nelle sfide quotidiane della loro professione. Alla funzione hanno partecipato anche numerosi cittadini, che hanno voluto manifestare la propria vicinanza e riconoscenza verso l’Arma dei Carabinieri per il servizio reso alla comunità.

L’evento ha rappresentato anche un’importante occasione di comunione tra i vari segmenti della società di Agropoli, unendo le forze dell’ordine con la popolazione locale in un momento di preghiera e di riflessione, rafforzando così il legame di fiducia tra la cittadinanza e le istituzioni