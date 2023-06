Agropoli, “Rypartiamo!” Pulizia dei fondali e del vallone: raccolti 200kg di rifiuti

Si è concluso con enorme successo, 15 subacquei e 35 persone che si sono dedicati alla pulizia della baia del vallone sia a terra che in acqua, raccogliendo circa 200 kg di materiale tra plastica e altro materiale inerte.

Le associazioni presenti

Manifestazione organizzata dal Diving Yoghi di Agropoli in collaborazione con il WWF ITALIA, alla quale hanno partecipato contribuendo all’ottima riuscita, Capitano Nik, Cilento Coast Adevnture, Alibor, la Lega Navale Sezione Agropoli, Veladream, Genesi, Praias Limpas dal Brasile, Libertas, AOTA, Subamnia , Elettronautica De Caro e con il supporto dell’Associazione Givi di Battipaglia che ha messo a disposizione un’ambulanza e personale sanitario a bordo delle barche qualora ce ne fosse stato bisogno.

Il commento del presidente Borrelli

“Il motto di Yoghi a mare è il rispetto della sicurezza delle persone e del mare. In particolare ringraziamento all’assessore Di Filippo il quale con profondo impegno si è occupato della burocrazia della manifestazione. Al Consigliere Raffaele Pesce che ha sempre creduto in noi aiutandoci in tutto ciò che poteva servirci – fa sapere il presidente dell’associazione Diving Yoghi, Vincenzo Borrelli – ciò che abbiamo imparato è il rispetto del mare e la baia del vallone per chi come Yoghi è agropolese verace rappresenta un icona della nostra costa ed è giusto tenerla pulita. Un particolare ringraziamento a tutte le persone che sono intervenute sia come sub che come volontari di pulizia” conclude.