Agropoli il Diving Yoghi nella community WWF SUB Entra nella community WWF Sub dedicata alla tutela della biodiversità marina e raggruppa subacquei e diving

La Diving Yoghi di Agropoli entra nella comunità SUB (Save Underwater Biodiversity) del WWF. Un riconoscimento importante perché riguarda innanzitutto la conoscenza dei fondali e di tutto l’ecosistema marino ma anche il rispetto implicito verso la natura. La scuola di sub agropolese è presieduta da Vincenzo Borrelli e da tempo si occupa di attività finalizzate non solo all’istruzione ma anche sociali e ambentali.

Da tempo, anche in collaborazione con le istituzioni locali, la scuola sub sta avviando una serie di iniziative finalizzate a rendere il mare accessibile a tutti, garantendo gite in barca e immersioni anche alle persone con ridotta mobilità.

La Diving Yoghi, in tal senso, negli anni ha anche investito su attrezzature per facilitare l’accesso in barca delle persone con disabilità. E non solo: i sub agropolesi si occupano anche di tutela dei fondali e delle sue specie marine.

WWF SUB è la community del WWF dedicata alla tutela della biodiversità marina che ha come protagonisti, insieme all’associazione del Panda, i subacquei e i diving.

Il suo obiettivo è quello di coinvolgere le migliaia di appassionati delle esplorazioni subacquee e decine di Diving center che operano lungo gli ottomila chilometri di coste italiane per cominciare a ripulire anche i fondali marini e promuovere la più grande e “profonda” rete di citizen science del mare.