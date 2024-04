Agropoli: riunito il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza

Si è riunito, questa mattina presso l’aula consiliare del Comune di Agropoli, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Al convegno, presente il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, il Questore Giancarlo Conticchio e i sindaci dell’Unione dei Comuni Alto Cilento.

Definite le strategie da adottare per contrastare i fenomeni criminosi e per garantire la sicurezza dei cittadini. L’obiettivo della riunione è quello di esaminare le problematiche relative all’ordine e alla sicurezza pubblica nel territorio in questione, con particolare attenzione ai temi della criminalità, del degrado urbano e della sicurezza stradale.