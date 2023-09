«Se ad Agropoli si tornerà al voto la minoranza punterà unita su Raffaele Pesce». Lo ha detto l’ex sindaco Adamo Coppola, ospite della trasmissione Palazzo di Città, condotta da Ernesto Rocco, in riferimento al ricorso elettorale il cui esito si conoscerà il prossimo ottobre.

