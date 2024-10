Agropoli: rinnovato il protocollo d’intesa con “O Cilento Aps” a sostegno dei profughi ucraini

Il Comune di Agropoli ha rinnovato il protocollo d’Intesa con l’associazione “O Cilento Aps“. Nello specifico si tratta di continuare a tenere attivo lo sportello di orientamento e accoglienza per i cittadini ucraini. L’obiettivo del protocollo è di prendersi carico dei profughi ucraini in arrivo anche traguardando le opzioni offerte dalla protezione temporanea.

Lo sportello di orientamento e accoglienza

Lo sportello già attivo presso l’ufficio dei servizi sociali del comune di Agropoli si occupa dell’accoglienza, dell’assistenza, della compilazione dei moduli necessari per il soggiorno e l’ospitalità in città, di garantire ausilio per ogni bisogno primario, di natura medica, alimentare o di servizi assistenziali.

L’attività dello sportello è sostenuta dall’associazione “O Cilento Aps“, presieduta da Olga Yegorova di nazionalità ucraina e da altri membri volontari sempre di nazionalità ucraina. Per questo l’associazione ha un fortissimo legame con la cultura e con la popolazione Ucraina e in passato ha già operato per fornire sostegno, inclusione sociale e valorizzazione dalla comunità ucraina residente nel territorio cilentano.