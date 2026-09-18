Agropoli ricorda gli internati militari italiani nei lager nazisti

La città di Agropoli, in collaborazione con la sezione locale dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, celebrerà il prossimo lunedì 28 settembre la Giornata degli Internati Militari Italiani (IMI) nei campi di concentramento tedeschi. All’indomani dell’armistizio dell’otto settembre 1943, oltre seicentomila militari italiani furono catturati dalle forze tedesche e deportati nei campi di internamento.

Questo drammatico epilogo avvenne poiché i soldati si rifiutarono di aderire alla Repubblica Sociale Italiana e di continuare il conflitto al fianco della Germania nazista. Scelsero invece di mantenere la propria dignità e le proprie convinzioni, pagando questa scelta con la cattura e la deportazione nei lager, dove patirono condizioni di vita estremamente difficili. La giornata celebrativa rappresenta un momento fondamentale per ricordare questa pagina della storia italiana, a lungo rimasta poco conosciuta, e per restituire un volto e una storia agli uomini che vissero l’esperienza dell’internamento.

La ricerca storica e il coinvolgimento della cittadinanza

Anche Agropoli ha scelto di contribuire attivamente a questo percorso di memoria. In particolare, la sezione cittadina dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci sta conducendo una ricerca storica mirata a riscoprire le vicende dei concittadini imprigionati nei lager tedeschi. La cerimonia istituzionale si arricchirà di momenti particolarmente significativi grazie alla presenza delle famiglie agropolesi legate alla storia degli Imi.

Alla commemorazione parteciperanno, tra gli altri, l’attore e regista Pierluigi Iorio e la Corale “Città di Agropoli” diretta da Paola Tozzi. Il programma della giornata prevede il ritrovo alle ore 9:30 in Piazza della Repubblica, con il concentramento dei rappresentanti delle associazioni partigiane, combattentistiche e d’arma con labari e bandiere, seguito dall’accoglienza delle autorità civili, militari e religiose.

Il programma della cerimonia e il valore per le nuove generazioni

Alle ore 9:45 prenderà il via il corteo da Piazza della Repubblica, snodandosi lungo Via Piave e Piazza Vittorio Veneto fino a raggiungere il Monumento ai Caduti. Alle ore 10:00 si terranno l’alzabandiera, la deposizione della corona d’alloro e la benedizione, seguite dagli interventi delle autorità presenti. La cittadinanza è invitata a partecipare a un evento concepito come momento di ricordo e riflessione profonda.

La commemorazione si rivolge non solo a chi visse direttamente quegli eventi, ma anche alle nuove generazioni. Per questo motivo è prevista la partecipazione di alcune scolaresche, affinché la conoscenza della storia possa contribuire a custodire e tramandare i valori irrinunciabili della dignità, della libertà e della pace.